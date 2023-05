Come ti trasformo il Rivian: in Africa l'R1T diventa un mezzo da safari a 8 posti

Il Rivian R1T è uno dei veicoli elettrici più versatili del mercato e offre le features più disparate che gli permettono di essere a proprio agio in diversi contesti, ma questa versione è davvero inusuale: su un forum dedicato al pick-up Rivian è apparsa un’immagine di un esemplare dell’R1T adibito a trasporto di 8 persone per i safari africani.

Ad una prima occhiata qualcuno potrebbe pensare di avere di fronte a sé una versione fai-da-te del polivalente R1T, ma in realtà non c’è niente di più sbagliato. Sebbene adesso assomigli ad un golf cart di grosse dimensioni, si tratta di uno degli esemplari costruiti con l’appoggio della stessa Rivian in favore del Maasai Wilderness Conservation Trust (MWCT), con cui ha stretto una collaborazione nel 2022 che prevedeva la fornitura di quattro unità del veicolo in questione.

Questa particolare versione ha la guida a destra, ha il tetto tagliato e adotta ora un rollbar tubolare rialzato su cui poggia un tetto che ripara le otto persone che possono essere ospitate a bordo per godersi un safari a emissioni zero, anche in termini sonori. Inoltre, per essere sicuri di far ritorno al campo base, sul cassone posteriore ci sono ben due ruote di scorta.

E restando sul tema del fuoristrada made in Irvine, California, per il famoso youtuber Marques Brownlee il Rivian R1S è il miglior SUV in circolazione.