Come trasformare la Tesla Model 3 in una sportiva a tutti gli effetti

Cosa lega il mondo del tuning alla Tesla Model 3? Quasi nulla in realtà, parliamo infatti di una berlina elettrica familiare che poco si confà al complicato mondo delle vetture sportive custom, guardate però questa Tesla Model 3 Stormbreaker.

Realizzata dai ragazzi di Signature Custom Wraps, famosi per i loro lavori di "copertura" sia su Model 3 che sulla nuova Model Y, la Tesla che vedete nelle immagini non sembra neppure una vettura di Elon Musk (Musk che nelle ultime ore se l'è presa con il lockdown forzato). Esteticamente ha perso molti degli spunti originali, adesso somiglia a una sport car a tutti gli effetti grazie a un body kit aggiuntivo, un cofano in fibra di carbonio e nuove luci sotto i fari originali.

La copertura esterna in vinile, dal colore arancione, invece prende il nome di Tangerine Dream by Oracal, ma quanto costa realizzare un'opera simile e trasformare da zero la Model 3 stock? Il proprietario di questa opera d'arte afferma di aver speso più di 10.000 dollari per la conversione totale, compresi i cerchi da 20 pollici in stile Roadster. Visto il risultato poteva andare molto peggio con le spese...

Per vedere ancora più immagini e dettagli di questa Model 3 custom andate pure sull'account Instagram del proprietario. Potrebbe ispirarvi a fare un lavoro simile...