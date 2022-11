Come trasformare una bici in una e-bike: i migliori kit su Amazon.it

Negli ultimi giorni ha suscitato enorme curiosità un nostro articolo dedicato al kit PikaBoost per trasformare qualsiasi bicicletta in una e-bike. Abbiamo così pensato di espandere il tema e parlare dei migliori kit di conversione da acquistare su Amazon.

Il kit PikaBoost è davvero un unicum nel panorama attuale, lo ammettiamo. Si tratta di un particolare dispositivo da agganciare al tubo della sella, dunque si installa e si disinstalla davvero in pochi secondi. I kit tradizionali invece richiedono un'installazione più lunga ma sono ovviamente più efficaci. Su Amazon se ne trovano diversi, anche di eccellente qualità, i prezzi però potrebbero farvi storcere il naso.

Parlando di qualità, il nome Bafang è un'autentica autorità nel settore delle bici elettriche. Alcuni dei migliori motori in circolazione sono marchiati Bafang e l'azienda produce anche diversi kit di conversione. Il Bafang 750W è un potente kit con motore centrale che può essere acquistato in innumerevoli combinazioni, con e senza batteria, da 68 mm oppure 100 mm. I prezzi vanno dai 517,95 euro ai 942 euro della versione BB100mm-44T-48V-18 con batteria da 18 Ah.

Acquistare un kit di conversione purtroppo non è semplice, bisogna fare attenzione anche al tipo di bicicletta che si possiede. Anche il Bafang BBS01B è disponibile a 36 V, 48 V e 52 V con batterie che vanno da 15 Ah a 21 Ah. I prezzi in questo caso vanno da 723,67 euro a 1.014 euro.

Sempre su Amazon.it trovate anche il Bafang HD 1000W, attenzione però perché questi sono motori che andrebbero usati in montagna o su strade sterrate, per l'omologazione in città si può arrivare a 500 W. Questo kit in particolare parte da 732 euro.

Ma passiamo a qualcosa di più economico: il Viribus 500W/1000W, disponibile a 36 V oppure a 48 V. Si tratta di una ruota da 26 pollici con motore integrato nel mozzo, un kit più semplice da montare degli altri Bafang che costa da 209,99 euro a 239 euro, a seconda della versione.

Avete una bici con ruote più grandi o più piccole dei 26 pollici? ZOYOTO ha diverse dimensioni, sono ruote con motore integrato che vanno da 20 a 29 pollici, oppure in versione 700C. Tutti i prezzi sono al di sotto dei 400 euro fatta eccezione per i 29 pollici e il 700C.

Se avete altri kit di buona qualità da segnalare usate pure il box dei commenti in basso.