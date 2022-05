Come potrebbe essere la nuova Toyota bZ3, sfidante della Volkswagen ID.3

La Volkswagen ID.3 è ancora oggi un modello chiave per il marchio tedesco "del popolo", primo della famiglia ID a cui son seguiti ID.4, ID.5 e ID. Buzz (ufficiale il nuovo pulmino elettrico ID. Buzz), in attesa di una "ID. 2" cittadina. Presto però la hatchback di Wolfsburg dovrà vedersela con una nuova rivale: la Toyota bZ3.

A oggi Toyota ha presentato in via ufficiale soltanto la bZ4X (la nuova Toyota bZ4X pronta per l'Europa), un crossover sportiveggiante 100% elettrico alimentato da una batteria da circa 70 kWh, prossimamente però vedremo arrivare altri modelli elettrici. Lo scorso dicembre Akio Toyoda, CEO di Toyota, ha tenuto un grande evento stampa per anticipare quelli che saranno 15 nuovi modelli elettrici a marchio Toyota e Lexus.

Fra questi potrebbe arrivare anche un'hatchback come la ID.3 per l'appunto, dall'ipotetico nome bZ3 (va ancora confermato), una cinque porte con ispirazioni da crossover basata su architettura TNGA EV. A listino dovremmo avere una versione con singolo motore e una con doppio motore, con al top della gamma una potente dual-motor con più di 200 CV e 149 kW, con trazione All Wheel Drive.

Secondo Motor.es, la batteria dovrebbe essere simile a quella della bZ4X, ovvero da 71,4 kWh, capace di offrire un'ampia autonomia da circa 500 km. Sono comunque tantissimi i dettagli tecnici che Toyota dovrà confermare ufficialmente, del resto i programmi sono abbastanza ampi: si parla di 30 nuovi modelli elettrici, frutto di un investimento da 70 miliardi di dollari.