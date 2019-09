Ecco come il titanio protegge le batterie Tesla dagli urti: il video

Oltre che per i loro motori elettrici e l'avanzato software Autopilot, le auto Tesla sono famose anche per la loro sicurezza. Di recente gli uomini di Elon Musk hanno deciso di rendere il fondo del pianale ancora più sicuro con uno strato di titanio, ma quest'ultimo come reagisce agli impatti?

Probabilmente saprete di diverse Model S che negli anni passati hanno preso fuoco in seguito a incidenti. Dalle indagini Tesla è emerso che il fuoco era stato generato in seguito a un impatto del pacco batterie, motivo per cui la compagnia ha deciso di aggiungere sul fondo del pianale uno strato di titanio per rendere la marcia ancora più sicura, vediamo dunque come reagisce il resistente materiale agli urti.

Attualmente lo "scudo" è formato da tre parti, anteriormente troviamo una barra di alluminio che devia colpi e oggetti di ogni tipo, poi c'è lo strato di titanio che respinge gli oggetti verso il fondo, infine un solido pezzo di alluminio montato sugli angoli che deflette i restanti detriti. Questo sistema non è certo una novità, è attivo sulle Tesla da svariato tempo, oggi però vogliamo mostrarvi cosa succede effettivamente quando un blocco di cemento - ad esempio - urta violentemente contro il pianale. La piattaforma Tesla sembra resistere davvero bene grazie a una elasticità davvero eccellente, in questo modo si evita che il pacco batterie possa rompersi e dunque incendiarsi.