Ecco come Tesla sforna un'auto ogni 40 secondi: il video incredibile

La Gigafactory Shanghai di Tesla ha dimostrato di essere in grado di produrre una nuova Model 3 o Model Y ogni 40 secondi. Questo dato rappresenta un ulteriore esempio della vastità e dell'efficienza della produzione di Tesla in Cina.

Anche se in Europa Tesla si conferma leader con la Model Y, nella gigafactory di Shanghai si batte ogni record anche in termini di produzione: la velocità impressionante supera addirittura quella di Ford, che aveva dichiarato in un comunicato che il suo impianto a Dearborn, nel Michigan, poteva lanciare un F-150 ogni 49 secondi.

Nel video condiviso, è possibile dare uno sguardo all'interno della fabbrica. In una sequenza, un addetto alla linea di produzione spiega come diverse braccia robotiche lavorino in tandem in una stazione singola per migliorare l'efficienza del processo. Successivamente, l'operaio spiega come le officine a doppia pila organizzano le linee di produzione in modo efficiente.

Secondo un rapporto, l'impianto della Gigafactory Shanghai ha una capacità produttiva annua di oltre un milione di veicoli. Nel primo semestre del 2023, Tesla ha già venduto quasi mezzo milione di veicoli elettrici fabbricati in Cina. L'impianto funge anche da hub di esportazione per Tesla, con i modelli Model 3 e Model Y spediti in mercati esteri come Tailandia e Canada.

Se, da un lato, abbiamo visto comportamenti da parte deb brand di Elon Musk non proprio virtuosi, come il caso dei reclami che venivano scansati attraverso un ufficio apposito, dall'altro lato la capacità produttiva che Tesla è stata in grado di mettere in funzione funge ancora una volta da apripista per nuove metodologie di lavoro che sicuramente costituiranno un esempio da seguire per tutta l'industria automobilistica.