Ecco come Tesla ha potuto tagliare i prezzi alle auto e come continuerà a farlo nel 2024

Pochi giorni fa abbiamo aperto con la splendida notizia del taglio di prezzo in Italia della Tesla Model Y, mossa che l'ha fatta rientrare negli incentivi. Una chiara mossa con l'obiettivo di aumentare le vendite del D-SUV elettrico, in vista del probabile nuovo modello che dovrebbe uscire a fine anno.

Ma come può Tesla continuare a tagliare i listini, ottenendo comunque un margine dalle sue vetture? Una domanda lecita anche perchè la guerra dei prezzi scatenata da Elon Musk è un vero e proprio unicum nel settore automobilistico e mai fino ad ora avevamo assistito a riduzioni dei listini così importanti da un giorno all'altro.

Basti pensare che la Model 3 a inizio gennaio 2023 costava più di 57mila euro, mentre oggi ne costa “solo” 42, di conseguenza stiamo parlando di ben 15mila euro in meno in un anno.

Tavares, CEO di Stellantis, ha spiegato che tagliando i prezzi si rischia un bagno di sangue, ma Elon Musk non sembra affatto intenzionato a tirare i remi in barca anche perchè ha già fatto sapere che per il 2024 le vendite Tesla non dovrebbero discostarsi di molto da quelle del 2023.

Gli analisti si dicono quindi convinti che le sforbiciate ai listini proseguiranno anche nei prossimi mesi e il motivo è semplice: l'azienda americana sta continuando a ridurre i costi di produzione delle proprie auto.

Si tratta di un vantaggio imponente rispetto alla concorrenza, che Tesla è riuscita a conquistarsi grazie a metodi di produttivi innovativi permessi tramite le famose Gigapress, lo stampo di pezzi di dimensioni importanti invece che di ogni singolo pezzo dell'auto.

Stando al recente rapporto sugli utili della società, nel quarto trimestre del 2023 Tesla ha ridotto ulteriormente il costo medio di costruzione delle sue auto, leggasi 36mila dollari per ogni auto venduta nel periodo ottobre-dicembre 2023, rispetto ai 37mila del precedente trimestre.

Ovviamente i costi non sono scesi di pari passo rispetto ai listini, ed oggi Tesla ha un margine lordo del 17,6 per cento contro il 40 per cento di un tempo, in ogni caso stiamo parlando di un risultato di gran lunga superiore alla media del settore che è pari al 9%. Aspettiamoci quindi ulteriori tagli anche nel 2024: a quanto scenderanno la Model 3 e la Model Y nei prossimi mesi?