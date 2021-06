Si ritrova la Tesla Model 3 tutta marrone: lo scherzo - finito bene - a Matteo Valenza

Se seguite le nostre pagine, conoscete sicuramente Matteo Valenza, youtuber amico di Everyeye da lunga data ormai e fiero proprietario Tesla, che nei giorni scorsi ha subito uno scherzo organizzato a regola d’arte - e, piccolo spoiler, finito bene, anzi benissimo.

Tenuto occupato da una Porsche Taycan, con cui ha girato quattro video, ha lasciato la sua ormai celebre Tesla Model 3 Performance di colore blu al cugino, che spesso gli tiene in custodia le auto e lo aiuta per realizzare alcuni video. Tornato a riprendere l’auto, questa era sparita, finita in carrozzeria in seguito a un (finto) incidente.

“Niente di grave”, gli hanno detto, anche se lo youtuber un minimo si è spaventato… Come scoprirete mandando in play i video presenti in pagina (trovate sia la parte 1 che la parte 2), la Tesla di Matteo Valenza è stata in realtà wrappata: come ben si evince dalle foto presenti in galleria, ora l’elettrica dello youtuber bresciano è di un blu scintillante con tetto a contrasto, più diverse personalizzazioni come il nome sullo specchietto e l’icona di YouTube.

Matteo, alla vista dell’auto nella sua colorazione finale, vera, si è persino commosso, ma vi stiamo raccontando anche troppo. Vi lasciamo alla visione dei video, usciti da pochi minuti (almeno la seconda parte) su Youtube.