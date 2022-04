Come va la Tesla Model 3 dopo 320.000 km? Costi di ricarica, manutenzione e batteria

La Tesla Model 3 è un bestseller assoluto del mercato, sin dalla sua uscita ha macinato numeri record e incassato recensioni entusiastiche, ma come se la cava la berlina di Elon Musk dopo 320.000 km?

Risponde a questa domanda il canale YouTube Voyage Without Carbon di Arthur Driessen, la cui Model 3 ha girato per tutto il Nord America a partire dal marzo 2018, anno in cui ha acquistato la vettura (e ricordiamo che la Model 3 è in vendita negli USA dal 2017). Oggi la sua berlina elettrica ha collezionato oltre 320.000 km (321.869 per l'esattezza al momento del video) e dopo tutti questi chilometri non sono stati moltissimi gli interventi di manutenzione che si sono resi necessari.

Driessen ha dovuto aggiustare la porta di ricarica e il braccio che permette il controllo del sedile del passeggero, poi altre cosette come un problema ai cavi del bagagliaio e a un interruttore dei finestrini. Due cerchi si sono rovinati, inoltre un bufalo nel parco di Yellowstone ha colpito in maniera evidente il posteriore. Al di là di questo, sono stati sei i treni di gomme sostituiti.

Sul fronte delle spese di ricarica, lo youtuber ha speso circa 12.000 dollari ai Supercharger senza quasi mai usare la ricarica casalinga, inoltre la sua batteria ha perso soltanto il 13% della sua capacità originale dopo 320.000 km (quanti anni dura la batteria di un'auto elettrica?). In definitiva, Driessen ha raccontato di aver speso all'incirca 27.000 dollari (poco meno di 25.000 euro, anche se in Europa le stesse spese potrebbero risultare più alte), che insieme al costo iniziale dell'auto e all'assicurazione nel corso di 4 anni è arrivato a circa 85.000 dollari di spesa (78.000 euro); con una vettura termica ha calcolato che avrebbe speso 30.000 dollari in più per gli stessi anni e un identico chilometraggio.

Morale della favola: per lo youtuber la sua Model 3 è stato uno dei migliori investimenti che abbia mai fatto, gli ha fatto risparmiare dei soldi ed è stata divertente da guidare, inoltre ha inquinato meno rispetto a una termica.