Come sarà il Tesla Cybertruck di produzione? Parla Elon Musk

Del Tesla Cybertruck ci siamo occupati approfonditamente sin dalla sua presentazione, avvenuta lo scorso novembre. Parliamo del resto di una vettura mai vista, che porterà un alito di futuro su tutto il mercato. Ma la versione vista a Los Angeles sarà la stessa di quella seriale? Ci dice qualche dettaglio in più Elon Musk in persona.

Attorno alla possibilità di omologare o meno il Cybertruck così come visto al debutto ci sono ancora un sacco di dubbi; negli USA l'autocertificazione salva Musk e soci, in Europa invece dovranno cambiare molte cose perché la vettura si possa vendere al pubblico. In attesa di capire come effettivamente sarà il Cybertruck di produzione, Elon Musk ha assicurato che la variante seriale sarà larga circa 20 cm (80 inches, mentre prima si era attorno agli 84).

Il Cybertruck reale sarà dunque un tantino meno imponente rispetto al concept, il CEO sudafricano però non ha intenzione di toccare i fari a fessura, sottili come una lama laser: "I fari superiori sottili come lame saranno lo standard", e speriamo che in Europa passi un design di questo tipo. Evidentemente le luci sono più forti del previsto, in grado di illuminare la strada a norma nonostante le dimensioni ridotte.