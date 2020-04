Ecco come sarà il Tesla Cybertruck dopo le modifiche di Elon Musk

Il Tesla Cybertruck che abbiamo visto lo scorso novembre 2019 era un prototipo. Elon Musk ha assicurato che la versione finale non sarà poi così diversa, qualche cambiamento però verrà effettuato.

Il CEO della compagnia californiana lo ha già detto più volte su Twitter, ha anche raccontato ai suoi utenti come cambieranno le dimensioni esterne e della possibilità di personalizzare colori e disegni del Cybertruck sulla carrozzeria d'acciaio - che però non verrà verniciata, rimarrà in ogni caso d'acciaio. Ebbene oggi siamo in grado di farvi vedere materialmente i cambiamenti annunciati da Elon Musk, come effettivamente sarà il pick-up elettrico dopo la cura per la produzione seriale.



Rispetto al possente prototipo, davvero gigantesco, dobbiamo aspettarci un pick-up leggermente più basso e meno pauroso, con un tetto da 1,83 metri anziché l'originale da 1,90 metri - e di conseguenza anche un cassone più scosceso. Questo porta anche a un corpo più corto, dal 100% del prototipo abbiamo una lunghezza portata al 97%. Musk ha anche detto che rivedrà l'intero sistema produttivo con il suo team di ingegneri, nelle prossime settimane dunque sapremo qualcosa di più sul Cybertruck che arriverà effettivamente sulle strade. Quelle americane almeno, visto che in Europa un Tesla Cybertruck interamente d'acciaio inossidabile sarà difficile da omologare...