Come fa Tesla a costruire il parabrezza del Cybertruck? Ce lo spiega un brevetto

Uno degli elementi di design Tesla maggiormente distintivi concerne l'ampissimo parabrezza che sfocia sul tettuccio. Quasi nessun altro produttore offre una soluzione simile, e un brevetto appena depositato dalla compagnia di Palo Alto ci permette di carpire le tecniche di produzione dietro l'enorme vetro anteriore dell'imminente Cybertruck.

Il brevetto risponde al nome di "Automotive Glass Structure Having Feature Lines and Related Method of Manufacture." Si tratta quasi di una descrizione, e Teslarati ha notato delle particolari linee in stile origami che andrebbero a inserirsi alla perfezione nel design generale del veicolo.

"Un metodo esemplificativo include l'applicazione localizzata di calore (tramite un elemento riscaldante al laser) su una specifica area di una struttura di vetro sostanzialmente planare, nonché il piegamento della struttura di vetro in un punto (lungo una linea della struttura planare) per formare una caratteristica linea nella struttura di vetro." Ecco cosa Tesla ha riportato nel brevetto.



In pratica gli ingegneri potrebbero, attraverso questo meccanismo, piegare lastre di vetro con una precisione elevatissima, in modo tale da assecondare le linee taglienti del Cybertruck e far combaciare alla perfezione i pannelli con i montanti A e C.



Certo, qualcuno potrebbe mettere in dubbio tutte queste complicazioni e sostenere che Tesla debba utilizzare più pannelli invece di una singola lastra piegata. Sarebbe sicuramente più facile procedere in questo modo, ma è evidente che la casa di Elon Musk ha altri piani.



A proposito del pickup a zero emissioni, di recente ai piani alti si è deciso di rimandarne la commercializzazione effettiva al 2022. Per ora i primi clienti dovrebbero essere serviti proprio a inizio anno, ma chi non l'ha ancora ordinato dovrà munirsi di un po' di pazienza ulteriore: lanciarlo sul mercato in questo istante comporterebbe un costo per esemplare superiore ad un milione di dollari.