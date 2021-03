Come mai le Tesla sono così apprezzate? Ecco la risposta degli automobilisti

Parte di coloro i quali conoscono Tesla sono certamente a conoscenza dello stereotipo che parla dei proprietari delle elettriche californiane come di fan sfegatati di Elon Musk e del suo modo di porsi sui social e all'interno delle interviste.

Per questo motivo in tanti sono portati a credere che l'andamento delle vendite venga influenzato in modo sostanziale dai post Twitter di Elon Musk e dal suo carisma "tecnologico". In realtà, in base a un sondaggio effettuato di recente, le cose non stanno affatto così.

Quando Musk ha presentato la Model S ha sempre chiarito che l'obiettivo del brand sia quello di costruire la migliore auto in assoluto, e quindi non solo la migliore auto elettrica. Da alcuni punti di vista, i quali racchiudono anche i pregi intrinseci delle BEV, ci è anche riuscito. La Model S è infatti una delle vetture più poderose sul mercato in termini di accelerazione e anche per tecnologia di bordo, e l'imminente Model S Plaid+ annuncia tra l'altro specifiche tecniche sconvolgenti.

In base alle risposte ottenute tramite il sondaggio realizzato dagli analisti di Escalent, pare che gli automobilisti siano attratti da Tesla proprio per le caratteristiche che mettono in strada. Gli intervistati, tutti statunitensi, sono stati 1.003 (non tantissimi), e tra loro troviamo 100 proprietari di vetture Tesla, 100 possessori di altri modelli BEV e 803 automobilisti che non hanno mai avuto un'auto a batteria.

Fra gli interessati all'acquisto di una Tesla i cinque motivi più importanti hanno riguardato il range, le prestazioni e l'accelerazione, lo stile, la qualità costruttiva e infine l'unicità dei prodotti della casa di Fremont. Elon Musk è stato citato molto di rado e, quando è stato chiesto agli intervistati il loro parere sulla sua persona, i proprietari di veicoli Tesla ne hanno parlato in modo più positivo che negativo, mentre tutti gli altri hanno espresso pareri perlopiù negativi.

Ulteriori dettagli emersi dall'analisi rivelano che agli utenti non interessa della giovane età del brand, e allo stesso tempo l'ecosistema Tesla che comprende l'infrastruttura Supercharger (in forte espansione), i servizi finanziari, la vendita diretta di veicoli e la manutenzione è stato menzionato nella quasi totalità delle occasioni.

Secondo il vicepresidente di Escalent, Mike Dovorany, quest'ultima è una cosa che gli altri produttori farebbero molta fatica a realizzare. Per chiudere senza allontanarci troppo da Fremont vogliamo riportare una notizia non proprio entusiastica per gli automobilisti italiani: i prezzi di Model 3 Standard e Long Range sono levitati in modo sensibile.