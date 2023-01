Come sarebbe stato un SUV BMW negli anni '80? Proprio così...

Che aspetto avrebbe un SUV BMW se fosse stato lanciato sul mercato negli anni '80? Quaranti anni fa a dominare il settore dei fuoristrada (gli Sport Utiliy Vehicle come li conosciamo ora sono stati introdotti solo a fine anni '90), vi erano Range Rover, Jeep, Mitsbushi e Toyota.

La casa bavarese non aveva minimamente nei propri piani l'idea di snaturarsi lanciando appunto sul mercato un fuoristrada con il logo delle eliche, strategia che ovviamente sarebbe poi cambiata nel corso degli anni. Ma come sarebbe stato un X5 in stile 80's? A provare a dare una risposta a questa curiosa domanda ci hanno pensato i ragazzi di Carscoops, che tramite un'applicazione di fotoritocco hanno realizzato dei render di un ipotetico SUV BMW old school. Ci si è concentrati in particolare su X3 e X5, i due modelli attualmente più “piccoli” della gamma tedesca, prendendo poi spunto dallo stile BMW dell'ex capo progettista Claus Luthe.

Il risultato, che potete trovare su questa pagina, appare decisamente convincente, a cominciare dal classico muso a squalo delle berline bavaresi di quegli anni, nonché il gomito di Hofmeister, altro tratto distintivo delle BMW di quell'epoca. Sulla fiancata troviamo invece una lunga “freccia” che corre lungo tutto il lato del fuoristrada, e che prende spunto da modelli storici come ad esempio l'originale Serie 3 E21, la Serie 3 E30, ma anche la Serie 5 E12 ed E28.

Fra le tante versioni prodotte dall'intelligenza artificiale ne spicca poi una con una vernice rosso vivo e ruote BBS (molto in voga in quegli anni), con tanto di passaruota allargati, quasi fosse una versione M del SUV BMW anni '80. Ma non manca quella con il pannello di legno sulle fiancate, in puro stile station americane, e infine il modello “basico” senza troppi fronzoli. Che dire, se la casa dell'elica avesse deciso di produrre un fuoristrada 40 anni fa, forse non sarebbe stata poi così una cattiva idea: e voi cosa ne pensate?

In attesa delle vostre risposte potreste dare un occhio ad un SUV decisamente più moderno di BMW, l'X7 di Mansory in colorazione verde acqua. E per gli amanti della potenza pura, G-Power ha realizzato un'X5 più potente di una Ferrari Purosangue.