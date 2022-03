Come suona la nuova Porsche 718 Cayman GT4 RS: hot lap al Willow Springs Raceway

Porsche difficilmente sbaglia un colpo e lo ha dimostrato per l'ennesima volta presentando la nuova 718 Cayman GT4 RS, che ha spinto ancora più in là le eccellenti prestazioni della GT4. Ebbene come suona questa 718 Cayman GT4 RS?

Un collega della stampa straniera è riuscito a metterci le mani per un giro al Willow Springs Raceway, di cui abbiamo le immagini. Le recensioni della vettura restano embargate fino al prossimo 22 marzo, il filmato caricato su YouTube è però una sorta di "No commentary", per la felicità degli appassionati che possono così godersi lo spettacolare sound della vettura.

Ricordiamo che la nuova Porsche 718 Cayman GT4 RS offre un motore 4.0 aspirato flat-six che eroga 493 CV e 449 Nm di coppia. Un netto vantaggio rispetto alla GT4, che si ferma a 414 CV e 420 Nm di coppia, che la porta a essere potente e sbruffona quanto una 911 GT3.

Se la Cayman GT4 si può avere con cambio manuale a 6 rapporti, la GT4 RS viene venduta esclusivamente con trasmissione PDK a doppia frizione e 7 rapporti. Pur essendo più potente della GT4, pesa 22 kg in meno e produce il 25% in meno di carico aerodinamico, segno che Porsche ha ottimizzato la vettura allo stato dell'arte.

