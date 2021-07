Ecco come suona il motore V6 della nuova Ferrari 296 GTB

Lo scorso 24 giugno Ferrari ha presentato al mondo la sua nuova 296 GTB, una vettura dotata di V6 ibrido che eroga fino a 619 kW (830 CV) in combo a 8.000 giri/min. Ebbene, oggi è arrivato il momento di scoprire come “suona” questa nuova supercar di Maranello.

La vettura, che con il solo motore termico V6 a 120 gradi e 2.992 cc è in grado di arrivare a 663 CV a 8.000 giri/min, ha un’impressionante coppia di 740 Nm a 6.250 giri/min, la sua velocità massima inoltre può superare i 330 m/h. Cifre davvero notevoli che presto faranno la felicità dei nuovi acquirenti: la Ferrari 296 GTB è infatti arrivata negli showroom (potete ammirare un modello Assetto Fiorano) e presto arriverà anche nei garage dei clienti, nel frattempo però possiamo goderci una messa in moto per sentire il sound del motore V6 Ferrari - con Maranello che nelle ultime ore ha ribadito ulteriormente che non ha nulla a che fare con il V6 Maserati Nettuno.

Come ben potete notare dal video, Ferrari ha dotato la sua ultima creatura di uno scarico centrale davvero suggestivo, che rende estremamente pulito il retro della vettura - anche se a molti questa soluzione non è piaciuta. Ora però è il momento di fare silenzio e mandare in play il video…