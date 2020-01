Come suona una Ford GT Mk. II da 1 milione di euro? Il video

Con l'avvento delle auto elettriche, perderemo definitivamente il suono celestiale delle auto sportive tradizionali, godiamone dunque finché siamo in tempo: oggi vi facciamo ascoltare il rombo di una splendida Ford GT Mk. II.

Parliamo di una vettura davvero straordinaria che costa la bellezza di 1,2 milioni di dollari, circa 1 milione di euro, una cui unità si è affacciata presso il Thermal Raceway in California. Pur essendo attualmente in vendita, sarà molto difficile vedere una GT Mk. II in circolazione - sia a causa del suo prezzo che del suo DNA da pista, si tratta infatti di un modello non omologato per circolare in strada. Proprio per questi motivi video come quelli apparsi su Instagram rappresentano un vero regalo per gli appassionati, che possono così ascoltare il suono celestiale della vettura.



A muovere la Ford GT Mk. II troviamo un motore EcoBoost V6 da 3,5 litri, capace di erogare la bellezza di circa 700 CV - che possono godere di un carico aerodinamico fuori scala, migliore del 400% rispetto alla GT originale. A caratterizzare la vettura, e a renderla una bestia da circuito, troviamo un sedile sportivo, una gabbia protettiva interna, un piccolo display e poco altro, anche per mantenere al minimo i pesi. Persino il sedile passeggero è opzionale, ora però su con il volume...