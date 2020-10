Come uno stunt parcheggia una Fiat 500: ricordiamo il record di Alastair Moffatt

Parcheggiare un’auto, soprattutto in città caotiche come Roma, può essere talvolta un’impresa. Se poi si ha un Ford Explorer lungo oltre 5 metri la sfida è ancora più difficile, motivo per cui il SUV ha la tecnologia per parcheggiarsi da solo. Guardate invece come questo stunt inglese parcheggia la sua Fiat 500...

Si chiama Alastair Moffatt ed è uno stunt britannico. Anche se il video che vedete in pagina risale al 2015, il record raggiunto all’epoca non è stato ancora battuto, ma di che record parliamo esattamente? Moffatt ha parcheggiato parallelamente la vettura in maniera perfetta e in una frazione di secondo, in uno spazio lungo appena 7,5 cm in più rispetto alla 500 stessa. Nessuno ha fatto meglio di lui, con la stessa velocità e facendo un uso “chirurgico” del freno a mano.

In passato già due volte aveva ottenuto simile record, un concorrente cinese però aveva spazzato via tutto parcheggiando al volo in appena 8 cm al di là dell’auto. Moffatt, come potete vedere, si è poi ripreso il record spostando l’asticella a 7,5 cm con la sua Fiat 500C. Chissà cosa riuscirebbe a fare Moffatt con una nuova 500 elettrica: come saprete FCA ha da poco presentato l’intera gamma 100% elettrica, questa però è un’altra storia.