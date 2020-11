Come spendere il voucher del Bonus Bici e Monopattino su Amazon.it

Lo scorso 3 novembre il Ministero dell’Ambiente ha finalmente pubblicato la piattaforma relativa al Bonus Mobilità 2020, anche detto Bonus Bici e Monopattino, grazie alla quale molti utenti hanno richiesto rimborsi e voucher da spendere. Ebbene, come possiamo utilizzare questi voucher su Amazon.it?

Il colosso americano dell’e-commerce ha fatto non pochi affari con il Bonus Mobilità 2020, lanciando iniziative, sconti e pagine dedicate a partire dallo scorso mese di maggio. In tutti questi mesi le quantità di bici muscolari, bici a pedalata assistita e monopattini elettrici venduti sono state a dir poco considerevoli, anche ora però è possibile spendere i voucher statali sul sito.

Per l’occasione Amazon ha creato una pagina apposita tramite la quale convertire il Buono Mobilità in un codice di pari valore. Il Ministero dell’Ambiente ha rilasciato voucher da 150, 300 e 500 euro, che possono essere convertiti in codici Amazon visitando la pagina amazon.buono-mobilita.it e riempiendo l’apposito form.

Il codice generato potrà essere utilizzato sulla piattaforma di e-commerce su prodotti venduti e spediti da Amazon entro il prossimo 31 dicembre 2020. Il buono emesso dal Ministero dell’Ambiente invece va utilizzato entro 30 giorni dalla sua emissione, non dimenticatelo. Se invece avete già acquistato un veicolo e non siete riusciti a ottenere il rimborso fra il 3 e il 4 novembre, la piattaforma del Ministero è tornata attiva il 9 novembre proprio per permettere a tutti di ottenere il proprio Bonus.