Come spaventare amici e parenti con l'accelerazione della Porsche Taycan Turbo S

Il 2020 è per Porsche l'anno della nuova Taycan elettrica, una vettura di nuova generazione che ormai abbiamo visto in ogni salsa. Dopo svariate review e la prova ufficiale dell'EPA per determinare l'autonomia, oggi vi mostriamo una nuova recensione video della Porsche Taycan Turbo S.

Per chi ancora non lo sapesse, la Turbo S è la variante Top Gamma della Taycan, che in line-up ha anche la 4S e la Turbo. Una versione ultra potente, tanto "da fare male", almeno secondo l'opinione di ThatDudeinBlue, youtuber da 1,08 milioni di iscritti. Nel corso del video ci si fa una domanda ben precisa, gli appassionati di alta velocità dovrebbero essere eccitati rispetto ai nuovi veicoli elettrici?

ThatDudeinBlue ha una risposta ben precisa: "Se penso al tempo passato a bordo di questa vettura, direi 100% si". Non è la prima volta che lo youtuber parla di elettricità, nel suo canale si trovano anche video a proposito di Tesla, ma tutti "editoriali", non uno solo alla guida di una vettura di Elon Musk. La sorpresa in merito alla potenza di un'auto elettrica dunque potrebbe essere anche per questo: se vi mettete alla guida di una BEV per la prima volta e l'auto è una Taycan Turbo S, beh non potete che uscire "segnati" dall'esperienza (per vedere la reazione di fidanzate, amici e parenti saltate al minuto 6:05)

Ricordiamo che l'accelerazione offerta da questa vettura è 2,6 secondi nello 0-60 km/h, 2,8 secondi nello 0-100 km/h, 9,8 secondi nello 0-200 km/h... un autentico razzo su quattro ruote.