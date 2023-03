Come scoprire se un'auto usata è stata un taxi? Quando conviene stare alla larga...

Il mondo delle auto usate può essere un'autentica giungla, piena di pericoli e ostacoli, truffe e dati occultati. Per nostra fortuna però esistono piattaforme come carVertical che tengono traccia di tutto ciò che succede a una vettura e possono aiutarci anche a capire se una vettura è stata o meno un taxi.

Spesso da queste auto si sta abbastanza alla larga, poiché nel pensiero comune sono vetture parecchio usurate, costrette a viaggiare nel traffico per buona parte della loro attività. Ma è davvero una cattiva idea acquistare auto che sono state taxi? Sicuramente vetture utilizzate un tempo come taxi possono aver accumulato centinaia di migliaia di chilometri, motivo per cui i prezzi sono mediamente più bassi di altre auto "civili" dello stesso anno di immatricolazione. Questo può significare che molte delle parti fondamentali potrebbero essersi usurate più del dovuto: anche se un'auto è stata tenuta bene nel corso degli anni, un elevato chilometraggio è comunque fonte di preoccupazione quando si acquista un'auto usata. In particolare i taxi usurano in maniera maggiore il motore, i freni e la trasmissione poiché passano molto del loro tempo in città; una vettura con pari chilometri che però ha viaggiato per la maggior parte del tempo in autostrada sarà probabilmente in condizioni generali migliori.

L'abitacolo di un ex-taxi inoltre può essere consumato in maniera maggiore rispetto alla media, soprattutto il sedile posteriore dove siedono i clienti. A fronte di questi piccoli e grandi problemi, secondo Matas Buzelis, esperto di automobili e responsabile della comunicazione di carVertical, potrebbe essere una buona idea evitare di comprare vetture usate che siano state dei taxi. La piattaforma multinazionale è in grado di sapere se una vettura è stata o meno un taxi nel suo passato, a tal proposito sappiamo anche che le marche più utilizzate come taxi sono Mercedes-Benz (29% su carVertical), Volkswagen (14,4%), SKODA (12,3%), Volvo (10,9%) e BMW (5,8%). Sono dati provenienti da tutti i Paesi europei in cui opera carVertical, altrimenti in Italia la percentuale di Toyota sarebbe probabilmente imbattibile...

Passando ai singoli modelli, la Mercedes-Benz Classe E è la vettura più usata come taxi: 17,9%. A seguire troviamo la SKODA Superb (7,7%), la Volkswagen Passat (6,1%), la BMW Serie 5 (5%) e la Volvo V70 (4,7%).