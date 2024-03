Come sarà lo schermo della nuova Tesla Roadster, pubblicato il brevetto

Archiviato il lancio del Cybertruck, in casa Tesla si è tornato a parlare prepotentemente di Roadster, che avrà anche tecnologia SpaceX a bordo - come rivelato dallo stesso Elon Musk durante un’intervista rilasciata a Don Lemon. Ora siamo a conoscenza di un nuovo brevetto registrato riguardante il touchscreen.

Sembra proprio che dopo anni di attesa la Tesla Roadster di seconda generazione possa essere vicina alla sua produzione. Ce lo suggerisce un nuovo brevetto registrato presso lo United States Patent and Trademark Office (USPTO) lo scorso 12 marzo riguardante un particolare schermo: nello specifico si tratta di un display touchscreen installato in verticale e dal vetro curvo, montato al centro della plancia. Qualcosa di molto simile a ciò che Tesla ha già mostrato nel 2017.

L’idea di installare uno schermo centralmente e in verticale non è certo nuova, sono molti i produttori che offrono questa soluzione a bordo delle loro vetture. Tuttavia Tesla potrebbe aver scelto una strada molto “supercar oriented”, sulla scia di soluzioni già viste in precedenza sulle Ferrari, le Lamborghini e le McLaren più performanti. Niente schermo orizzontale e ingombrante al centro della plancia, la Roadster dovrebbe avere uno schermo curvo incassato nello spazio che va dalla plancia al tunnel centrale, vedremo dunque se i primi prototipi confermeranno questo brevetto. Nel frattempo sappiamo che dovremmo vedere la vettura già entro la fine di quest’anno (con produzione nel 2025), che il suo prezzo sarà attorno ai 200.000 dollari (184.000 euro al cambio) e che la sua accelerazione 0-100 km/h sarà fuori di testa, attorno a 1 secondo - grazie alla tecnologia SpaceX.

Motul Olio per Moto 7100 4T 10W40 4L è uno dei più venduti oggi su