Come scegliere un monopattino elettrico omologato? Ecco le nuove regole

Da ormai quasi un anno il Governo italiano ha diramato le nuove regole relative ai monopattini elettrici, non tutti gli utenti però le hanno ben recepite, è dunque arrivato il momento di fare un bel recap.

Grazie al Decreto Infrastrutture DL 121/2021 convertito in legge il 9 novembre 2021, i monopattini elettrici hanno visto arrivare novità e aggiornamenti. Per essere omologati alla circolazione sulle strade devono viaggiare fino a massimo 20 km/h, mentre nelle aree pedonali è obbligatorio abbassare la velocità a 6 km/h. Qui potrebbero sorgere i primi dubbi, perché diversi monopattini in vendita oggi sono capaci di raggiungere i 25 km/h. Non sono prodotti "fuorilegge", del resto si possono comprare anche auto che toccano i 300 km/h, basta che poi si rispettino i limiti di velocità imposti dal Codice. Anche con i monopattini basta che ci sia almeno una modalità di guida con velocità fissata a 20 km/h per poter circolare tranquillamente in strada (e qui saranno anche i distributori che dovranno aggiornare i loro prodotti).

I monopattini elettrici hanno anche un limite di potenza: non devono infatti superare i 500 W. Tutti i prodotti con potenza superiore devono essere relegati a strade private. Inoltre con l'ultimo decreto è stato introdotto l'obbligo di avere a bordo delle frecce direzionali e dei segnalatori di frenata su entrambe le ruote. I monopattini di ultima generazione sono già a norma, del resto questi obblighi sono attivi dal 1 luglio 2022, i prodotti invece venduti precedentemente dovranno mettersi in regola entro l'1 gennaio 2024.

Questi sono tendenzialmente i canoni richiesti per omologare correttamente un monopattino elettrico in Italia, chi circola con prodotti che non rispettano questi parametri rischiano delle sanzioni amministrative e il sequestro del mezzo. Per conoscere invece quali sono le regole che spettano a chi guida vi rimandiamo al nostro speciale: Nuove regole per i monopattini elettrici da novembre 2021.