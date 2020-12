Come scegliere un'auto elettrica? I consigli in un video

Il 2021 sarà molto probabilmente l’anno delle auto elettriche, grazie ai rinnovati incentivi statali e agli sconti ISEE che convinceranno molti automobilisti. Ma come si compra un’auto elettrica, quali sono i parametri da considerare?

Ce lo spiega in dettaglio il nostro amico Matteo Valenza, youtuber bresciano fiero proprietario di una Tesla Model 3 Performance e grande conoscitore del mondo elettrico. Matteo ha realizzato un nuovo filmato, che trovate in questa pagina come sul suo canale YouTube, in cui vi spiega punto per punto come scegliere la vostra nuova elettrica alimentata a batteria.

Si parte dalla questione “Possiedi un box auto?” per andare avanti fino ad assicurarsi della presenza di colonnine nella zona in cui si vive - passando per i km percorsi in media e la possibilità di ricaricare a casa. Bisogna poi capire che tipo di auto elettrica acquistare, poiché il mercato propone diverse soluzioni.

Dalla BEV utile a trainare a quella per i lunghi viaggi, passando ovviamente per le super sportive e le elettriche per il puro divertimento. Matteo vi dà qualche consiglio anche per quanto riguarda le BEV per agenti di commercio. Un piccolo viaggio alla scoperta dell’auto elettrica perfetta per le vostre esigenze.



Qui invece i nostri consigli su quale auto acquistare nel 2021 fra elettriche, ibride ed Euro 6.