Come scegliamo la nostra nuova auto? Ecco a cosa badano gli italiani

Quando si acquista una nuova auto non sono pochi gli elementi a cui badare per fare una scelta assennata, ma cosa guardano in particolare gli automobilisti italiani? Ce lo dice un nuovo studio di Facile.it e MiaCar.

In occasione del lancio della nuova sezione del portale dedicata alla vendita di automobili, Facile.it e MiaCar hanno affidato un’indagine a mUp Research e Norstat, scoprendo come gli italiani guardino soprattutto due aspetti: il prezzo e i consumi. Quasi un automobilista su due ha detto di aver scelto l’auto in base al suo costo. In particolare sono state le donne quelle più attente al budget, con il 51,4% vs il 48,4% degli uomini, e gli over 65, con il 56,4%.

Un grande peso lo hanno poi i consumi: il 37,2% dei rispondenti ha dichiarato di aver cercato un’auto con consumi ridotti, e su questo fronte gli uomini sono in maggioranza, il 38,6% contro il 35,6% delle donne. Anche gli Under 24 (40,7%) sono molto attenti ai consumi, così come i residenti del Sud e delle Isole (41,1%).

Al terzo posto è la marca che influisce, con il 32,7% del pubblico intervistato che ha scelto l’auto in base alla casa automobilistica - cosa che interessa soprattutto angli Under 24, con il 40,7%. L’estetica interessa 1 automobilista su 4, subito dopo però troviamo i costi di mantenimento di un’auto, con il 18% del pubblico intervistato che ha scelto la propria auto badando soprattutto a questo aspetto. Gli uomini poi sono più attenti alle dotazioni tecnologiche, 21 vs 15,3%, e alla potenza, 16,1 vs 9,2%, mentre le donne pensano soprattutto alle dimensioni ridotte, 19,5 contro l’11,1% del pubblico maschile. Spazio nell’abitacolo e bagagliaio hanno inciso rispettivamente nel 13,8% e nel 20% dei casi.