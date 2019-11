Ecco come SAREBBE dovuta andare la prova dei vetri corazzati del Tesla Cybertruck

Durante la presentazione del Cybertruck Tesla ha portato a casa una vergognosa figuraccia. Elon Musk ha insistito per provare in diretta la resistenza dei finestrini del mezzo, con il risultato che quando il capo del design dell'azienda ha tirato una palla contro i vetri questi sono sono andati in frantumi.

Morale? Per tutta la serata l'evento è andato avanti con il Cybertruck in bella vista sul palco con i vetri sfasciati. Auch, non proprio il massimo. Wall Street non ha apprezzato, tra questa figuraccia e un design interpretato come molto divisivo e quindi improbabilmente capace di generare quel volume di vendite che si aspettavano gli investitori, le azioni di Tesla sono calate a picco. Elon Musk ha perso più di 700 milioni in una serata, dato che una parte rilevante del suo patrimonio è in titoli Tesla.

Non doveva andare così. Il motivo per cui Elon Musk è stato così confidente da pensare che fosse una buona idea testare i vetri del Cybetruck direttamente durante la presentazione è perché, beh, quei vetri sono stati progettati per resistere effettivamente ad urti del genere. Ora un video ci mostra un test registrato prima dell'evento, con lo stesso esperimento che porta questa volta ad un esito positivo. La palla di ferro rimbalza, e i vetri rimangono illesi. Immaginate che bomba che sarebbe stato se la stessa cosa fosse successa durante la presentazione ufficiale. Peccato che le cose siano andate molto diversamente.

"Immagino che dovremmo fare dei miglioramenti prima di andare in produzione ahah", ha scritto lo stesso Elon Musk sul tweet con cui ha condiviso il video.