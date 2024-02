Come salvare l'auto italiana? 'Gli Agnelli vendano Alfa Romeo, risorgerà come Volvo'

Maurizio Belpietro, giornalista e direttore del quotidiano La Verità e di Panorama, ha analizzato la situazione Stellantis, sottolineando come dal momento attuale di crisi dell'automotive italiano possa nascere “qualcosa di alternativo”.

A cosa si riferisce il volto noto dei salotti tv Mediaset? Ecco la spiegazione: “Non so se ricordate – scriveva ieri su La Verità - qualche anno fa la Volvo, storico marchio svedese da tempo in difficoltà, fu venduta agli americani della Ford e poi alla cinese Geely. In tanti pronosticavano la fine dell'azienda. In realtà, a dieci anni dal passaggio di mano, Volvo vende più di prima e a guidarla è un manager tedesco, con esperienza nel gruppo Man”.

Secondo Belpietro tale esempio dovrebbe indurre il Belpaese ad attirare un nuovo produttore alternativo a Stellantis: ma c'è davvero qualcuno che vuole investire in Italia?

Il giornalista ricorda un passaggio storico dell'industria italiana “Quando l’Iri di Romano Prodi, invece di vendere l’Alfa Romeo alla Ford, la cedette alla Fiat: invece del rilancio della storica casa automobilistica, iniziò la sua fine. Qualche anno fa, i tedeschi dell’Audi si fecero avanti per rilevare l’Alfa e farla risorgere, ma Marchionne disse no, per evitare la concorrenza in casa”.

Peccato però che Marchionne, che non voleva fare accordi con i francesi, non ci sia più e nel contempo il mercato premium è comandato dalle tedesche, mentre i segmenti più bassi dalla Fiat (con la Pandina) ma anche da una concorrenza sempre più agguerrita capitanata da Dacia, con i cinesi pronti ad invadere il nostro mercato.

“Dunque – aggiunge Belpietro - siccome il futuro della Fiat è la ritirata dall'Italia bisognerebbe convincere i signori degli Agnelli a mollare ciò che hanno praticamente ricevuto in regalo, vale a dire Alfa Romeo, e consentire che un gruppo straniero, magari cinese, faccia ciò che John Elkann non vuole fare, ovvero investire nel nostro Paese”.

Con tale strategia, secondo il giornalista, si potrebbe ripetere con il Biscione ciò che ha fatto Volvo con i cinesi, facendolo risorgere. Potrebbe essere questa la mossa giusta per rilanciare il mercato italiano delle auto?