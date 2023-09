Come salta la Lamborghini Huracan Sterrato? Il video dello show

In questo video si può vedere una Lamborghini Huracán Sterrato cimentarsi in un percorso fuoristrada davvero molto insidioso. Tra pendii da scalare, guadi e giri su pista sterrata, la supercar è stata brutalmente messa alla prova.

Il canale Youtube di Marc McCann si è dato da fare insomma, per l'occasione sono stati rimossi dall'auto i loghi Lamborghini con quelli di Land Rover. L'auto è stata anche rivestita con un protezione specifica per la carrozzeria. Ricordiamo che la Huracan sterrato è alta appena 44mm in più della versione standard.

Sorprendentemente la Huracan non si comporta poi così male: dopo un salto in una rampa si può notare un'atterraggio relativamente morbido, la paura era che (con quel becco spiovente) potesse piantarsi nel terreno, invece la supercar pare aver retto questa sfida.

Sappiamo tutti che Lamborgini Huracàn Sterrato avrebbe diviso il pubblico: da un lato c'è chi ha elogiato la caratteristica innovativa e unica di questo veicolo, mentre dall'altro lato alcuni la considerano un sacrilegio alla sportività del brand. Lamborghini Lanzador è il primo veicolo elettrico della casa di San'Agata Bolognese. Questa auto, come la sterrato, ha provocato non poche critiche da parte di alcuni gruppi di appassionati.

Una della caratteristiche delle auto elettriche, tuttavia, è la loro possibilità di giocare con alcuni aspetti essenziali della guida. In un'elettrica sportiva è essenziale conservare il piacere al volante, soprattutto se stiamo parlando di Lamborghini. Per questo, il nuovo Lanzador implementerà un Torque Vectoring manuale.