Come ruotare lo schermo di Tesla Model 3 e Model Y: esiste un kit di terze parti

Il nostro amico Matteo Valenza ne ha combinata un'altra delle sue, questa volta scovando un accessorio per Tesla Model 3 e Model Y davvero interessante, ispirato alle più recenti Model S e Model X 2022.

Se seguite attentamente la nostra sezione motori sapete bene che lo schermo centrale delle nuove Tesla Model S e Model X 2022 è stato motorizzato dagli uomini di Elon Musk. Non abbiamo più uno schermo fisso al centro ma orientabile verso il conducente oppure verso il passeggero, per una migliore visibilità. La stessa feature non è disponibile su Model 3 e Model Y, almeno per ora, c'è però un accessorio di terze parti che rende possibile orientare lo schermo centrale - e non solo a destra o a sinistra.



Il kit si può acquistare sul sito di un rivenditore cinese che lo propone a 149 dollari (140 euro) nella versione con orientamento destra-sinistra oppure a 199 dollari (188 euro) nella variante destra-sinistra e su-giù. Matteo Valenza ha montato la versione completa sulla sua Tesla Model 3 Performance, non senza difficoltà, e nel suo nuovo video vi mostra tutto il procedimento di installazione e il funzionamento finale. Un accessorio davvero geniale che potrebbe far gola a molti utenti Tesla, inoltre nel video Matteo vi sgancia anche un codice sconto che può esservi utile. Non ci resta che dire buona visione.