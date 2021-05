Come riverniciare i sedili in ecopelle di una Tesla: l'esperienza di Matteo Valenza

Ricordate la Tesla Model 3 Performance di Matteo Valenza sporcata di benzina? Per saperne di più vi rimandiamo alla storia originale, in questo articolo invece affronteremo un nuovo capitolo: la verniciatura dei sedili in ecopelle della Tesla.

Con la benzina rovesciata nel bagagliaio, i sedili posteriori della Tesla di Matteo si sono macchiati in diversi punti. Già i sedili chiari in pelle/ecopelle sono delicati, figuriamoci poi con una colata di benzina sopra… I sedili avevano insomma riportato delle macchie importanti, che presso Extreme Detailing in provincia di Brescia il buon Matteo ha provato a togliere in maniera definitiva, senza cedere al più costoso acquisto di una nuova seduta.

Nel video si può ammirare tutto il procedimento utile a riverniciare i sedili in pelle/ecopelle, che può servire anche a riprendere piccole zone ormai macchiate dal tempo - come ad esempio Matteo ha fatto con il sedile anteriore del passeggero. A fine processo, se svolto da professionisti ovviamente, non si noterà alcuna differenza fra parte riverniciata e sedile originale. In questo caso sotto i riflettori è finita una Tesla ma il processo è valido per tutti i sedili in pelle/ecopelle, esistono tecniche per riprodurre alla perfezione i colori originali degli allestimenti e riportarli al loro splendore originario. Vi è mai successo di dover ricorrere a un trattamento simile?