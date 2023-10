Bici e monopattini rubati a Milano: la pagina Facebook con i modelli ritrovati

La Polizia Locale di Milano ha pubblicato su Facebook le foto delle bici e dei monopattini elettrici rubati ritrovati nei giorni scorsi nel corso di un blitz in viale Aretusa.

Nascosti in una cantina di viale Aretusa, 7 monopattini elettrici e 20 biciclette sono stati ritrovati dalla Polizia Locale di Milano che ora è alla ricerca dei legittimi proprietari. Se nei mesi scorsi avete subito il furto di uno di questi veicoli andate subito sulla pagina Facebook dedicata per provare a individuare il vostro modello.

Tutti i veicoli ritrovati sembrano essere in buone condizioni, alcuni di questi sembrano essere anche di buon livello, dall’alto valore commerciale. A provvedere al loro censimento sta pensando il Nucleo Bici Rubate, che sta catalogando i mezzi e li sta fotografando per poi pubblicarli sui social al fine di ritrovare i proprietari. All’interno dell’album “Riconosci la tua bici” della pagina che vi abbiamo linkato sopra sono presenti non soltanto bici e monopattini ritrovati in viale Aretusa ma tutti i veicoli di questo genere che regolarmente vengono ritrovati dagli agenti del Nucleo e dalla Polizia Locale.

Ovviamente per poter ritornare in possesso del proprio mezzo è necessaria una denuncia di furto regolarmente depositata, anche presso la Polizia Locale. Gli agenti del Nucleo Bici Rubate sono sempre pronti a organizzare un appuntamento al fine di consegnare indietro il vostro veicolo oppure semplicemente per richiedere informazioni.

Per saperne di più su come depositare correttamente una denuncia potete consultare la pagina dedicata alle bici rubate del Comune di Milano.