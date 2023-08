Come risparmiare su benzina e diesel con la mappa offerta dal Governo

Agosto 2023 sarà probabilmente ricordato come il mese dei rincari su benzina e diesel. Per i prezzi alla pompa è il puro caos, Altroconsumo ha persino lanciato una petizione per tagliare le accise e azzerare l’IVA, non molti sanno però che il Mimit mette a disposizione uno strumento per risparmiare sul carburante.

Il Mimit, ovvero il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, possiede una piattaforma chiamata Osservaprezzi Carburanti, uno strumento fondamentale che aiuta il Governo a tenere sotto controllo tutti i prezzi di tutti i distributori sparsi sul suolo nazionale. Ogni giorno i vari impianti sono tenuti a comunicare al Mimit i prezzi in vigore, dunque sulla grande mappa dell’Osservaprezzi è possibile scegliere una zona e vedere in pochi istanti qual è l’impianto che pratica il prezzo più basso e conveniente. Non è uno strumento molto immediato, inoltre consigliamo di usare un computer portatile, un desktop o un tablet per visualizzare la mappa, in questo modo però - con un po’ di pazienza - è possibile scovare i distributori più convenienti della zona di nostro interesse.

Per utilizzare la mappa dell’Osservaprezzi vi basta andare nella pagina Ricerca in zona, scegliere il comune o l’area di interesse (potete anche disegnare una zona ben precisa con il mouse o il dito), il raggio in cui cercare, un carburante specifico e avviare infine la ricerca. In pochi istanti avete la lista di tutti gli impianti operativi nell’area selezionata con tutti i prezzi di benzina e gasolio, se possibile anche di metano e GPL. Non vi resta che individuare l’impianto più conveniente per fare il vostro pieno.