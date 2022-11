Come va la nuova Range Rover in offroad? Ecco il confronto con Toyota Land Cruiser

Dopo le innumerevoli drag race tra supercar e sportive di vario genere, il team di carwow ci ha iniziato a viziare con sfide a tema fuoristrada, dalle più serie a quelle più goliardiche, e quest’oggi la sfida vede la spartana Toyota Land Cruiser contro la lussuosa e nuova Land Rover Range Rover.

L’ultima volta abbiamo assistito ad uno scontro alla “Davide contro Golia” tra Suzuki Jimny e Hummer H2, questa volta invece le dimensioni sono simili, a cambiare è la qualità della dotazione e di conseguenza il prezzo, ma in quanto a capacità in offroad entrambe le vetture non sono seconde a nessuno.

Come di consueto le due vetture sono state messe a confronto in sei tipologie di prove differenti, a partire dalla drag race in salita su sterrato, a cui segue una la discesa particolarmente ripida, poi un breve tracciato tortuoso per valutare l’agilità dei mezzi, e infine le ultime tre prove che mettono alla prova le capacità torsionali delle vetture.

La Toyota Land Cruiser monta un motore V8 da 4.5 litri twni-turbo che eroga 272 CV e 650 Nm di coppia su tutte e quattro le ruote motrici attraverso un cambio automatico a 6 rapporti che dispone anche di marce ridotte e bloccaggio del differenziale centrale. Rispetto all’inglese paga pegno alla voce peso, con l’ago della bilancia che segna 2620 kg.

La nuova Range Rover invece monta un motore V8 da 4.4 litri twin-turbo capace di 530 CV e 750 Nm di coppia, scaricati su tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico assieme ad una miriade di features elettroniche e non dedicate all’offroad.

La sfida risulta estremamente equilibrata dall’inizio fino alle fasi finali della prova, al punto che poteva verificarsi un pareggio. Ovviamente non è andata così e nell’ultima prova una vettura ha avuto la meglio sull’altra, ma non vi togliamo il piacere della scoperta, dunque mettetevi comodi e buona visione. E se alla fine del filmato aveste ancora voglia di offroad, non perdetevi la sfida in fuoristrada tra Fiat Panda 4x4 e Tesla Model X.