Come e quando vedere in live streaming il Tesla Battery Day

Il 22 settembre è ormai vicino, e molti di voi si chiederanno: e dunque cosa succede? Beh finalmente prenderà vita il Tesla Battery Day, l'evento speciale che Elon Musk sta cercando di organizzare sin dalla scorsa primavera - poi bloccato dal COVID-19 come sappiamo.

Un giorno dunque atteso dai numerosi fan Tesla là fuori ma non solo, perché il CEO sudafricano potrebbe sganciare non poche novità di rilievo per l'intero settore automotive. Prima di ricordarvi cosa potrebbe arrivare la sera del 22 settembre però vogliamo spiegarvi come e quando assistere all'evento in diretta streaming: vi basterà andare sulla pagina ufficiale dell'evento sul sito Tesla.com, con lo streaming che inizierà alle 22:30 ora italiana (1:30 PM ora del Pacifico).

Ma cosa dobbiamo aspettarci? Come già il nome dell'evento ci suggerisce, Elon Musk presenterà le nuove batterie Tesla, che dovrebbero avere se non una nuova chimica quantomeno una nuova tecnologia di stoccaggio. Il CEO ha poi anticipato altre novità delle quali però ignoriamo la portata e le tematiche. Che arrivi una nuova Model 3 con pompa di calore come Model Y? O addirittura una Model 2 più compatta delle attuali sorelle elettriche? Quest'ultimo sarebbe un regalo davvero inaspettato ma ci crediamo ancora molto poco... scopriremo tutto la sera del 22 settembre, ormai alle porte.