Come provare la IONIQ 6: parte una nuova Hyundai Driving Experience in tutta Italia

A inizio aprile abbiamo finalmente guidato in anteprima la nuova Hyundai IONIQ 6 fra le suggestive strade delle Langhe, in Piemonte, ora però tocca a voi: il marchio sudcoreano ha pubblicato le date della nuova IONIQ 6 Driving Experience che prenderà forma in tutta Italia.

Hyundai ha organizzato 6 weekend in cui il pubblico potrà provare il nuovo modello elettrico della casa, una streamliner potente, confortevole e incredibilmente aerodinamica con un Cx di appena 0,21. Gli appuntamenti e i test drive chiameranno a raccolta il pubblico in diverse città d'Italia nei venerdì e nei sabati di maggio, a giugno invece la IONIQ 6 arriva a Roma e Torino - più precisamente il 10 e l'11 giugno in Piazza San Silvestro a Roma e il 17 e il 18 giugno nella Piazzetta Amendola a Torino. Per partecipare è necessario prenotarsi sulla pagina dedicata del sito Hyundai, ma andiamo a vedere in dettaglio gli appuntamenti:



Venerdì 5 e sabato 6 maggio 2023

Autotorino - Via Bergamo, 66 S.S. Briantea - 24035 Curno (BG)

De Bona - Viale del lavoro, 56 - 36100 Vicenza

Autotorino - Via Emilia Est, 1299 - 41100 Modena

Brandini - Via Arturo Chiari, 13 - 50127 Firenze



Venerdì 12 e sabato 13 maggio 2023

Lea Car - Via G. Donizetti, 2 - 20033 Solaro (MI)

Gerli - Viale Fulvio Testi, 22 - 20126 Milano

Golden Car - Via De Carracci, 8/6 - 40131 Bologna

Toy Motor - Via Corcianese, 30 - 06132 Perugia



Venerdì 19 e sabato 20 maggio 2023

Autobase - Via Foro Boario, 29/D - 25124 Brescia

Hyucar - Via Matteotti, 7 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)

Autoplanet Bari - Via Napoli 353 A/B/C - 70132 Bari



Venerdì 26 e sabato 27 maggio 2023

Autopiave - Via Martiri Della Libertà, 257 - 30173 Venezia-Favaro (VE)

Ferri - Via Roma 141 - 31020 Lancenigo di Villorba (TV)

Delta Motors - Via Albertini, 26 60131 - Ancona

Autosantoro Point - Via A. Amato, 16 - 84131 Salerno



IONIQ 6 in piazza:

10 e 11 giugno Piazza San Silvestro - Roma

17 e 18 giugno Piazzetta Amendola - Torino

Ricordiamo che sulla IONIQ 6 Hyundai offre un'esclusiva garanzia di 5 anni a chilometraggio illimitato, mentre sulle batterie ad alta tensione abbiamo 8 anni oppure 160.000 km. I clienti potranno inoltre contare sul servizio Charge myHyundai che permette l'accesso a oltre 460.000 stazioni di ricarica in 30 Paesi europei differenti con energia sostenibile, tariffe ottimizzate in base alle diverse esigenze di guida, un accesso facilitato tramite app oppure tessera RFID e con un'unica fatturazione mensile per tutte le sessioni. Buona IONIQ 6 Driving Experience dunque...