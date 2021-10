Come provare la nuova Hyundai IONIQ 5: quattro weekend di Porte Aperte

La Nuova Hyundai IONIQ 5 inaugura senza alcun dubbio una generazione inedita di veicoli elettrici, grazie alla sua piattaforma disegnata per l'occasione e le eccezionali tecnologie di bordo. Perché questa ventata di novità arrivi al grande pubblico il marchio sudcoreano ha ideato la IONIQ 5 Experience: vediamo di cosa si tratta.

La nuova iniziativa Hyundai coinvolge gli show-room del marchio nelle principali città italiane nei weekend del 30-31 ottobre, 6-7, 13-14, 20-21 novembre con test drive e talk aperti a tutti. Inoltre dal 27 ottobre al 7 novembre il nuovo modello elettrico della casa sarà protagonista presso Piazza Gae Aulenti a Milano all'interno di un allestimento che ne celebra la filosofia sostenibile. Ma andiamo a vedere in dettaglio dove si svolgeranno i vari weekend.

30 e 31 ottobre 2021

Milano, Piazza Gae Aulenti Portanuova – Autostore, Gerli Auto, Gruppo Fassina

Monza – G. Villa

Alessandria – Gruppo Resicar

Aosta – Sicav2000

Biella – Nuova Assauto

Castellanza (VA) – Autotorino

6 e 7 novembre

Milano, Piazza Gae Aulenti Portanuova – Autostore, Gerli Auto, Gruppo Fassina

Bologna – Golden Car, Grand Prix

Firenze – Brandini

Pistoia – Lupi Auto

Reggio Emilia – AutoGepy

13 e 14 novembre

Bari - AutoPlanet

Roma – Auto Royal Company, Autocoreana, Fiori, IWR Automotive

Salerno – Autosantoro

20 e 21 novembre

Brescia – Autobase

Venezia – Autopiave

Verona – Fratelli Lovato

Vicenza – De Bona Motors

I concessionari segnalati apriranno le loro porte per far provare la Nuova Hyundai IONIQ 5 al pubblico, così che gli utenti possano scoprire assieme agli Specialist del marchio quali possibilità può offrire la vettura. Vettura che noi abbiamo provato sia in versione top di gamma (per saperne di più: alla guida della nuova IONIQ 5 da 300 CV) che nella variante più bilanciata, la IONIQ 5 RWD che abbiamo portato a Trezzo sull'Adda.