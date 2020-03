Come proteggere una Ferrari Monza SP2 color Rosso Robina: il video

La Ferrari Monza SP2 è una delle più belle auto in circolazione, una speedster a tutti gli effetti come se ne vedono poche ormai, senza tetto e parabrezza, che merita di certo una protezione di alto livello.

Il suo corpo in fibra di carbonio, utile a mantenere a bada i pesi, merita una protezione di ottima fattura, motivo per cui Topaz Detailing - azienda con base a Londra - ci mostra come si installa una pellicola protettiva su una Monza SP2 rifinita con un meraviglioso colore Rosso Robina - che omaggia le classiche Alfa Romeo da competizione. L'auto è inoltre impreziosita da strisce a contrasto in Grigio Ferro, in pratica un autentico capolavoro su quattro ruote che ogni appassionato d'auto vorrebbe nel suo garage.

Come si protegge dunque a dovere una unità simile? I ragazzi di Topaz Detailing, come si vede nel video, applicano un doppio strato di pellicola a ogni centimetro quadrato dell'auto - comprese le superfici in fibra di carbonio visibili. Anche le parti interne sono trattate allo stesso modo, così come meritano. Ricordiamo che la Ferrari Monza SP2 deriva dalla 812 Superfast, anche se è più leggera per ovvi motivi. A spingerla troviamo un motore aspirato da 6.5 litri V12 da 800 CV e 719 Nm di coppia, un'autentica meraviglia che non supera a secco i 1.520 kg. Ne esistono 499 unità, una delle quali appartiene a Zlatan Ibrahimovic, e il prezzo di listino è stato fissato a 1,6 milioni.