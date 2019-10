La nuova Volkswagen Golf 8 nei render ufficiali: le foto

Dopo mesi e mesi di rumors e foto spia abbiamo finalmente davanti ai nostri occhi l'aspetto della prossima generazione di Volkswagen Golf, ve le mostriamo in fondo alla pagina con una galleria dedicata.

La casa automobilistica tedesca comincia finalmente a sbottonarsi sulla popolarissima berlina a due volumi nella sua ottava iterazione. Il design degli esterni è abbastanza tradizionale, "evoluzionario" più che rivoluzionario. La parte che salta più all'occhio riguarda i fari, più lunghi e affusolati e dotati di una lunga linea finale che viaggia verso il passaruota.

"Più dinamica che mai", è questo il focus scelto da Volkswagen per il suo aspetto esterno, mentre per gli interni il cambio di rotta è evidente, e rompe fortemente i legami col passato. E' praticamente impossibile ritrovare in questo abitacolo elementi ripresi dalla settima generazione, e infatti il look è molto più simile a quello adottato per la nuovissima elettrica ID.3. Ci sono molti meno pulsanti, che adesso è possibile attivare mediante il grosso display touchscreen posizionato orizzontalmente al centro dell'abitacolo. Anche la strumentazione è digitale e quindi proposta tramite display, e a sinistra pare trovare spazio una ulteriore componente touch, utilizzata anche per il controllo del clima, situato sempre al centro del cruscotto, ma più in basso.

Il reveal completo della nuova Volkswagen Golf avverrà il 24 Ottobre e la vettura sarà in vendita già entro la fine dell'anno in corso. La prima versione a vedere la luce sarà la berlina 5 porte, in seguito arriverà poi la versione station wagon. Un modello a tre porte probabilmente non sarà sviluppato, a causa della bassissima domanda ricevuta per le iterazioni precedenti, ma di sicuro vedremo ancora le Golf GTI ed R, come già confermato dalla casa.