BMW M5 svelata in anteprima: la nuova berlina sportiva è davvero 'monstre'

Un grosso link proveniente da BMW Japan anticiperebbe il design definitivo della nuova M5 2024, che, per la prima volta, dovrebbe abbracciare una motorizzazione ibrida. Sarà l'M5 più potente mai prodotta.

Qualche tempo fa, un membro di Bimmer Post aveva rivelato alcuni dettagli sulla nuova BMW M5, nota come G90. Sarà un ibrido plug-in V8 con una potenza combinata di 718 CV. Il peso sarà di circa 2.435 chilogrammi, influenzato dalle normative sulle emissioni. Utilizzerà una batteria da 18,6 kWh. La vettura sarà più grande della Serie 5 standard, con una lunghezza di 5 metri e una larghezza di 1,9 metri. Le ruote anteriore saranno da 20 pollici e posteriori da 21 pollici. La produzione inizierà a luglio con anteprime mondiali previste nei prossimi mesi.

La prossima BMW G90 M5 del 2024 si presenta come una delle M5 più estreme di sempre. Pur condividendo la piattaforma con la nuova Serie 5, quasi tutti i suoi pannelli esterni subiranno un grosso restyling. La parte anteriore della G90 M5 sarà caratterizzata da prese d'aria aperti sovradimensionate, simili a quelli del G87 M2, progettati per favorire un ampio flusso d'aria al radiatore.

Il paraurti anteriore incorporerà prese d'aria dedicate al raffreddamento dei freni, insieme ad uno splitter anteriore compatto che migliorerà la deportanza. I passaruota allargati conferiranno una presenza più imponente al veicolo. La parte posteriore della vettura potrebbe avere degli ancgoli molto marcati, con alte prese d'aria verticali su entrambi i lati. Uno spoiler posteriore e un diffusore posteriore completeranno il look super aggressivo di questa supercar, con la possibilità di un aggiornamento in fibra di carbonio come optional.

Altre novità del quale vi abbiamo parlato, riguardano la prossima erede della Serie 3 Station Wagon, per ora denominata BMW i3 Touring basata sulla piattaforma Neue Klasse. Questa avrà uno stile moderno con specchietti che richiamano il minimalismo e luci posteriori connesse. Il doppio rene BMW sarà presente ma non funzionerà come griglia per l'aria di raffreddamento, poiché il veicolo sarà elettrico. Gli interni potrebbero includere il controller iDrive visto nella BMW i5 Touring. Le potenze ipotizzate vanno da 200 a 500 cavalli, con un consumo inferiore a 15 kWh per 100 chilometri e un'autonomia di circa 500 km. Il lancio è previsto non prima del 2026.