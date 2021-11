Come si presenta un crash test da zero stelle? Ecco un video del Latin NCAP

La sicurezza delle vetture attuali è sempre più efficace e di conseguenza anche i risultati forniti dai crash test hanno valutazioni molto alte, sebbene gli stessi test si inaspriscano di volta in volta per fornire un risultato sempre più veritiero. Ma in altri paesi i parametri di valutazione sono diversi, così come la sicurezza delle auto.

Prendiamo come esempio la Suzuki Baleno. Nel 2016, l’Euro NCAP aveva testato le qualità della compatta giapponese, e sebbene fosse distante dall’eccellenza, si portò a casa 4 stelle nella sua versione più accessoriata e 3 stelle nella variante sprovvista di Safety Pack.

Ebbene, qualche giorno fa il Latin NCAP, l’ente che si occupa dei test della auto destinate al mercato sudamericano, ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube che mette in mostra il crash test della medesima auto, con una valutazione finale di 0 stelle. Ma perché c’è questa differenza di giudizio a distanza di qualche anno?

Il motivo è piuttosto semplice, e si nasconde dietro alla natura stessa dell’auto, che è ben diversa dalla controparte europea in termini di sicurezza. La Suzuki Baleno è una della auto più vendute in Sud America e in altre parti del mondo caratterizzate da una generale povertà, per questo anche le vetture stesse presentano delle limitazioni a livello di equipaggiamento così da contenere i costi di produzione e conseguentemente di vendita.

La valutazione di un crash test gira attorno a quattro voci principali, che sono la protezione per gli occupanti adulti, la protezione dei bambini su seggiolino, l’effetto dell’impatto dei pedoni e infine, ma non meno importate, i sistemi di assistenza per la sicurezza. La Baleno europea aveva totalizzato un punteggio di 85% alla prima voce, 73% alla seconda, seguiti poi da un 65% e un 43%, mentre la versione sud americana ha totalizzato 20%, 17%, 65% e 43% nelle rispettive categorie.

Entrando più nel dettaglio, la Baleno in questione monta soltanto due airbag frontali, a differenza del modello nel nostro paese, che vanta anche airbag a tendina e laterali all’anteriore e al posteriore, inoltre le mancano i sistemi di frenata d’emergenza automatica (AEB) e il controllo di stabilità.

Il risultato visivo di queste valutazioni lo potete analizzare con i vostri occhi guardando il video in apertura, ed è lontano anni luce da quanto abbiamo visto di recente su vetture più recenti, come la Ford Mustang Mach-E e la Hyundai Ioniq 5 che hanno totalizzato 5 stelle. Invece un nuovo crash test dell’HIIS annienta i SUV compatti, tranne uno.