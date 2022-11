Come preparare l'auto per l'inverno: la corretta manutenzione nella stagione fredda

Il prossimo 21 dicembre 2022 finisce ufficialmente l'autunno e inizia un nuovo inverno, la stagione più delicata per le automobili. Che tipo di manutenzione va fatta nella stagione più fredda? Scopriamolo punto per punto, così da prevenire brutte sorprese.

La prima cosa da fare, anche perché in diverse zone d'Italia è un obbligo di legge, è dotarsi di pneumatici invernali oppure "quattro stagioni". L'obbligo scatta dal 15 novembre (gomme invernali obbligatorie dal 15 novembre 2022), se però non volete cambiare gomme poiché nella vostra area le temperature sono piuttosto miti potete sempre optare per delle catene da neve, fate solo attenzione al tipo di gomma che utilizzate - perché su alcuni pneumatici è impossibile montare le catene. Per saperne di più sugli pneumatici invernali: siamo stati al Circolo Polare Artico con Goodyear.

Se la vostra batteria è già parecchio usurata, potrebbe essere intelligente sostituirla prima dell'arrivo dell'inverno, il freddo infatti tende a scaricarla più rapidamente e se è già disastrata potrebbe lasciarvi a piedi...

Come ogni anno, anche ottobre 2022 ha visto andare in scena il cambio dell'ora: significa che fa buio prima e che ci tocca viaggiare per più tempo con i fari accesi. Controllate dunque che i fari funzionino a dovere, sia gli abbaglianti che gli anabbaglianti, in più anche gli eventuali fendinebbia.

È molto importante controllare anche il livello del liquido antigelo, utile ad abbassare il punto di congelamento dei liquidi intorno ai -40 gradi centigradi. In questo modo i fluidi essenziali per il funzionamento del motore non possono ghiacciare.

Infine una raccomandazione che in realtà vale per ogni stagione: controllate sempre lo stato delle pastiglie dei freni, del liquido frenante e dei dischi, soprattutto se avete intenzione di fare dei lunghi viaggi.