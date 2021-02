Ecco come potrebbero essere le moto di Ferrari, Lamborghini, McLaren e tante altre

Ammettetelo, almeno una volta nella vita ve lo siete chiesto: “come potrebbe essere una moto Ferrari?” Grazie ad numero sempre maggiore di grafici ed artisti 3D appassionati di motori possiamo vedere con i nostri occhi ciò che precedentemente era relegato alla fantasia.

Grazie a Budget Direct ora sappiamo come potrebbero apparire le moto di Aston Martin, Ferrari, Koenigsegg, Lamborghini, McLaren, Pagani e Porsche. Si tratta ovviamente di veicoli non ufficiali, eppure a nostro avviso ogni render, oltre alla buona fattura tecnica, rende giustizia allo stile e alla riconoscibilità dei marchi protagonisti.



Partiamo da Aston Martin, un lavoro di conversione assai arduo, in quanto il linguaggio visivo delle inglesi passa soprattutto per la massiccia calandra. I ragazzi di Budget Direct superano con furbizia l'ostacolo ispirandosi alla Valhalla, hypercar inusuale per le tradizioni della casa. La motocicletta Ferrari è una superbike ispirata alla F8 Tributo. La verniciatura bicolore rossa e nera esalta le curve del serbatoio e l'esile ed aggressiva sella. Ancora più aggressiva la due ruote di Koenigsegg, che riprende i temi visivi della Jesko, hypercar da oltre 500 km/h. Il fantasmino di Johan Röd sul serbatoio è una chicca apprezzatissima! Torniamo nel Bel Paese con il motociclo influenzato dal design della Lamborghini Veneno, qui la fanno ovviamente da padrone le linee tese, perfino il cupolino ricorda il parabrezza delle Lambo.

Per quanto riguarda la McLaren è stata scelta la Senna, pensata per il massimo piacere di guida. Le forme di questa moto non suggeriscono gran comfort in pista, è tuttavia apprezzabile il richiamo alla vetratura presente nelle portiere della Senna. Non c'è Pagani senza fibra di carbonio, la superbike tributo alla Huayra ne usa una "squintalata". A renderla Pagani sono anche i proiettori e l'andamento del fianco. Chiudiamo con quella che forse è la proposta più particolare ed attraente: una café racer ispirata alla Porsche 918. In un'epoca di fari dalle forme spigolose e oblunghe il grosso faro centrale della moto Porsche è una boccata d'aria fresca. Siamo sicuri che una creatura simile non sfigurerebbe accanto alle concept che Porsche ha recentemente svelato.