Ecco come era la Polo con pannelli solari dei due poveri ricercatori, esplosa a Napoli

L'auto esplosa a Napoli, un prototipo ibrido solare, ha purtroppo causato la morte dei suoi due occupanti. Dopo il decesso della ricercatrice esperta del Cnr, Maria Vittoria Prati, giovedì è giunta la notizia della morte di Fulvio Filace.

Il 25enne tirocinante dell’Università Federico II di Napoli non ce l'ha fatta a seguito della gravissime ustioni riportate su tutto il corpo dopo la deflagrazione: ricoverato presso il Carderelli è deceduto 48 ore fa.

A due giorni dalla tragedia ci si domanda cosa sia accaduto e in questo caso l'esplosione non ha nulla anche fare con quanto abbiamo documentato negli ultimi tempi in merito alle auto elettriche, per ultima l'esplosione avvenuta a Treviso che ha distrutto garage, casa e due auto.

Secondo l’ingegner Gianfranco Rizzo, fondatore di eProInn nonché partner del progetto dell'auto ibrida solare: «Potrebbero anche essere stati i gas contenuti nelle bombole del sistema di misura delle emissioni a causare l’esplosione lo scorso venerdì sulla tangenziale di Napoli. Ma saranno gli inquirenti a stabilirlo», dice ad Open.

I due ricercatori deceduti erano a bordo di una Volkswagen Polo identica a quella che trovate in foto, quindi con dei pannelli solari sul cofano e sul tetto, e con un kit di ibridizzazione elettrico fotovoltaico installato nell’ambito del progetto dell’Ue LIFE-SAVE, promosso dallo strumento finanziario dell’Unione per lo sviluppo di soluzioni per l’ambiente e l’azione per contrastare il cambiamento climatico.

Una prova su strada che è finita nel sangue, e a causare l'esplosione potrebbero essere state delle bombole che la vettura trasportava. Tali apparecchiature effettuano la misurazione delle emissioni, e alcune di esse usano delle sostanze infiammabili.

Per quanto riguarda la decisione di testare l'auto in strada e non in un circuito, Rizzo aggiunge che la normativa RDE impone di effettuare il test su un «percorso misto urbano stradale». In ogni caso le indagini sono in corso, anche perchè le famiglie delle due vittime chiedono chiarezza.