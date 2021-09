Come fa la polizia a fermare le Tesla in Autopilot? In realtà è facilissimo

Il video in alto, pubblicato due giorni fa su YouTube dall'emittente ABC7 Los Angeles, evidenzia un fatto molto particolare. In pratica la polizia autostradale californiana si è vista costretta a fermare una Tesla Model 3 in modalità Autopilot mentre la conducente era sotto pesante effetto di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto riportato da ABC7 la vettura sarebbe andata a sbattere contro le barriere laterali per poi proseguire il suo viaggio come se nulla fosse accaduto verso una destinazione ignota. Le forze dell'ordine hanno fermato l'auto elettrica fino allo stop completo in un modo molto semplice: basta porsi davanti alla macchina con Guida Autonoma Completa rallentando poco alla volta per indurre il sistema a frenare ed evitare quindi l'incidente.

Ecco come i giornalisti dell'emittente locale hanno descritto la questione:"La sospetta, che guidava in stato d'ebbrezza, è stata presa in custodia dopo che la sua vettura Tesla si sarebbe fermata su un cavalcavia in autostrada mentre era in modalità Autopilot nei pressi dell'area di Glendale di giovedì notte. In base al rapporto sull'incidente della California Highway Patrol, il veicolo avrebbe urtato una barriera laterale appena dopo le 23:00, e avrebbe continuato la sua marcia mentre l'automobilista era priva di sensi."



Si tratta davvero di una situazione molto particolare, in quanto praticamente irrealizzabile fino a pochi anni fa. Da parte nostra non riusciamo a puntare il dito contro l'Autopilot, poiché senza di esso magari le cose si sarebbero andate ampiamente peggio di così. Per il prossimo futuro ci auguriamo che i produttori di auto implementino sistemi di sicurezza in grado di controllare lo stato del conducente e di agire di conseguenza, ma probabilmente siamo già molto vicini al traguardo: gli specchietti retrovisori del futuro ci spieranno di continuo.



Nel frattempo Tesla sta migliorando sensibilmente la sua Guida Autonoma Completa a tal punto che, secondo uno studio del MIT, il conducente potrebbe distrarsi affidandosi totalmente all'auto e togliendo gli occhi dalla strada.