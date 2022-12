Come sarà la nuova Peugeot 3008? Il crossover si svela con nuovi render

Lo scorso giugno abbiamo visto i primi render della Peugeot 3008 2023 realizzati dall'artista Jean Francois Hubert/SB-Medien per Carscoops. In queste ore torniamo però a vedere lo stesso crossover di prossima generazione, autentico successo commerciale, grazie a nuovi render pubblicati da Kolesa.ru.

Sebbene la casa automobilistica transalpina sia ancora nelle prime fasi di sviluppo del SUV in questione, alcuni scatti spia hanno fatto sì che in rete apparissero nuovi render non ufficiali al fine di inquadrare i dettagli chiave della carrozzeria. Nel caso specifico delle immagini fornite da Nikita Chuiko di Koleca, notiamo la permanenza di alcune scelte stilistiche viste in altri veicoli Peugeot rivelati nel corso del 2022.

Ad esempio, la nuova Peugeot 3008 potrebbe dotarsi di una griglia stilizzata fiancheggiata da fari sottili e alti dalla forma distintiva, che taglia in due i fori di aspirazione. Posteriormente, invece, il diffusore si trova posto al di sotto di un portello alquanto semplice, caratterizzato solamente da luci posteriori moderne. Nell’insieme, osservando il SUV anche dai lati, si evince che la Peugeot 3008 sarà moderna e aggressiva nel design.

Sarà lo stesso anche per il motore? Al momento è troppo presto per sapere molti dettagli sulle configurazioni: ricordiamo, comunque, che l’ibrido 3008 attuale produce 300 cavalli e 520 Newton-metri. Molto probabilmente, Peugeot resterà circa su queste cifre, puntando maggiormente sulla sostenibilità del mezzo che sulla pura potenza. Il nostro consiglio, ad ogni modo, resta sempre quello di prendere render e specifiche con le pinze fino all’annuncio ufficiale o, almeno, ai primi teaser pubblicati dal marchio.

Nel frattempo, occhi puntati al CES 2023 per scoprire il nuovo Peugeot full electric Inception.