Come ordinare il Tesla Cybertruck in Italia con 100 euro di anticipo

Da venerdì scorso il nuovo Tesla Cybertruck ha certamente monopolizzato l’attenzione della stampa di settore, anche in Italia, dove il pick-up si può adesso prenotare sul sito ufficiale.

Andando infatti su Tesla.com e selezionando Italia fra i Paesi (nel caso non venga pescato in automatico), fra i veicoli disponibili troviamo ora anche il tanto chiacchierato Cybertruck. Il link ci porta su una pagina informativa tutta in inglese purtroppo, cliccando però su ORDER NOW si finisce sulla pagina di prenotazione, questa volta in italiano.

Possiamo scegliere tutte e tre le versioni del truck, Single Motor RWD, Dual Motor AWD e Tri Motor AWD, l’anticipo è uguale per ogni modello ed è di 100 euro. Una cifra completamente rimborsabile, che serve però per prenotare un posto in lista di consegna e completare la configurazione all’avvicinarsi della produzione, a fine 2021. La versione Tri Motor sarà invece prodotta a fine 2022. Date che combaciano fra l'altro con l'attivazione della Gigafactory 4 di Tesla in Europa, chissà che il grande pick-up non venga fabbricato direttamente nel vecchio continente insieme alla Model Y...

Bisogna dunque aspettarsi la consegna del Cybetruck italiano nel 2022, la variante Tri Motor nel 2023. È anche possibile bloccare il prezzo della Guida Autonoma al Massimo del Potenziale a 6.700 euro, un prezzo che potrebbe salire prossimamente. Effettuerete un pre-ordine dell'assurda vettura?