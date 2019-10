Come sarà il nuovo Tesla Pickup? Ecco le possibili specifiche

Il pubblico nord americano, più di qualsiasi altro, aspetta con impazienza di conoscere le caratteristiche e il design del nuovo Tesla Pickup, che dovrebbe essere presentato a novembre come più volte promesso da Elon Musk. Proviamo dunque a "predire" ciò che vedremo fra qualche giorno.

In realtà a fare queste previsioni non siamo stati noi ma Sean Mitchell di AllThingsEV su YouTube, grande esperto del mondo elettrico che ha provato a immaginare - ma in modo incredibilmente realistico - come potrebbe essere alla fine il pickup di Tesla. In un video pubblicato proprio sulla piattaforma video di Google scopriamo come secondo Mitchell il nuovo pickup elettrico potrebbe avere una mega batteria fra i 150 e i 200 kWh, capace di fornire un'autonomia compresa fra i 650 e i 965 km grazie alla tecnologia Maxwell.

La velocità di ricarica dovrebbe poi toccare i 250 kW, esattamente come accade sulle nuove Model 3 presso i Supercharger V3.0. I cavalli erogati dai motori, che potrebbero essere addirittura quattro, due per ogni asse, potrebbero essere in totale fra gli 800 e i 1.000, utili a trasportare grandi carichi senza grossi problemi. Inoltre a pickup scarico dovrebbe essere possibile andare da 0 a 96 km/h in meno di 3 secondi, a dir poco impressionante per una vettura dalla grande stazza come dovrebbe per l'appunto essere il nuovo Tesla Pickup.

Mitchell prevede anche un tetto panoramico con vetro rinforzato (tecnologia Tesla Armor Glass), mentre il giorno della presentazione potrebbe essere il prossimo 21 novembre. Quanto ci sarà di vero in queste previsioni?