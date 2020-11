Come sarà la nuova Volkswagen ID.4 Coupé? Eccola in nuovi render

Volkswagen ha davanti a sé un percorso particolarmente “elettrico”. In senso letterale. Il grande marchio tedesco ha non solo lanciato la ID.3 in Europa, ha pronta la carta ID.4 da giocare nel vecchio continente come in Nord America. Parliamo di un SUV/Crossover a zero emissioni che qualcuno ha re-immaginato in versione coupé.

Sul web alcune voci di corridoio danno la ID.4 coupé praticamente certa, prima o poi, della vettura però non si sa ancora nulla di ufficiale. Ciò che più si avvicina a un modello simile è il prototipo che tanti chiamano ID.5, spuntato al Nurburgring con una falsa griglia anteriore per mandare i giornalisti fuori strada.

I ragazzi di Kolesa.ru hanno però pubblicato quelli che sono i fantasiosi render dell’auto “finale” - che ha un aspetto quantomai accattivante. Chiaramente non parliamo di una classica coupé a due porte ma di un crossover coupé a tutti gli effetti, muscoloso ed elegante, con un assetto leggermente rialzato rispetto a una berlina tradizionale.

Un design che potrebbe conquistare il pubblico europeo come quello d’oltreoceano, chiamandosi ID.4 Coupé oppure - più probabilmente - ID.4 GTX. Dal punto di vista delle motorizzazioni e delle autonomie, è probabile che meccanicamente l’auto condivida tutto con la ID.4 standard, per saperne di più cliccando sul prossimo link trovate tutto ciò che sappiamo ufficialmente sulla nuova Volkswagen ID.4.