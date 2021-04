Ecco come sarà la nuova Skoda Fabia 2021: la 4a generazione arriva a maggio

Come sarà la nuova Skoda Fabia 2021? Purtroppo non siamo ancora in grado di mostrarvi un modello pronto, l’azienda però ha appena pubblicato una serie di interessanti bozzetti ufficiali.

Secondo quanto affermato da Skoda stessa, la nuova Fabia 2021 - alla sua quarta generazione ormai - sarà più grande rispetto al passato e dal carattere più pronunciato. La vettura sarà infatti più lunga di 111 mm e più larga di 48 mm rispetto alla generazione precedente. La società ha rinnovato le firme luminose sia all’anteriore che al posteriore, ora con tecnologia LED, vedremo però la vettura “fatta e finita” solo dopo l’evento di presentazione programmato per maggio 2021.

Si tratta della prima Fabia costruita sulla piattaforma modulare del Gruppo Volkswagen MQB-A0, che dovrebbe regalarci un abitacolo più spazioso e un baule extra da 50 litri. L’aspetto esteriore, alquanto aggressivo e “sportiveggiante”, ci fa ben sperare, con il marchio che conta di aumentare ulteriormente le vendite del modello.

Con la prima generazione, presentata nel 2000, la Skoda Fabia ha avuto 1,79 milioni di unità prodotte nel corso di 8 anni. Con la seconda generazione invece si sono registrati 1.704.000 clienti, mentre la terza generazione è seconda solo alla Octavia con 4,7 milioni di unità costruite sinora.