Ecco come sarà la nuova Hyundai i20 2020: appuntamento a Ginevra

Hyundai ha appena mostrato le prime immagini teaser della nuova Hyundai i20, che sarà presentata ufficialmente al prossimo Salone di Ginevra di marzo in anteprima mondiale.

Il design della vettura risulta, sin dai bozzetti, completamente rivoluzionato. Sarà inoltre il primo modello in Europa a interpretare la nuova cifra stilistica Hyundai "Sensuous Sportiness". Un'espressione che indica un'armonia fra quattro elementi essenziali: proporzione, architettura, stile e tecnologia. Con questo nuovo paradigma, Hyundai punta a creare un valore emozionale fra l'auto e il cliente, arrivando così al cuore dei consumatori, senza troppi filtri.

La nuova Hyundai i20 mostra così un look più sportivo e dinamico, con la griglia anteriore che determina le caratteristiche proporzioni di una carrozzeria bassa e larga, enfatizzate da una firma luminosa che si fa di certo notare in fase di marcia.

All'interno dell'abitacolo la nuova fascia anteriore nasconde le prese d'aria in modo ordinato, inoltre il quadro strumenti digitale e il sistema di infotainment sono stati in qualche modo "combinati" e presentano entrambi uno schermo da 10,25 pollici - così che i passeggeri abbiano sempre tutto chiaro davanti agli occhi. L'appuntamento per vedere la nuova Hyundai i20 2020 è dunque al prossimo Salone di Ginevra, dove finalmente si mostrerà nella sua forma finale. Nel frattempo non perdete le info a proposito della nuova Hyundai Ioniq Electric 2020.